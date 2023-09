Ekstatisk Magnussen: Jeg troede det var game over

- Det er fantastisk for os at få et point i de her tider og med den bil, vi har, siger Kevin Magnussen til Viaplay.

Godt midtvejs i løbet var Kevin Magnussen på tiendepladsen, men efter hårdt pres fra Pierre Gasly (Alpine) lavede han på én omgang et par bremsefejl, der sendte ham tilbage i feltet.

- Jeg troede, det var game over, siger Magnussen.

- Jeg besluttede bare at prøve at få alt ud af bilen i tilfælde af, at der skulle komme en mulighed, selv om det så håbløst ud. Muligheden kom, og det er en kæmpe forløsning, siger han.