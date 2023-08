Magnussen og Hülkenberg fortsætter som Haas-duo i 2024

Magnussen er glad for at have næste sæson på plads.

- Jeg er selvfølgelig meget glad for at forlænge samarbejdet med Haas igen, indleder danskeren.

- Min tilbagevenden i 2022 var uventet, men fyldt med adskillige højdepunkter, og selv om denne sæson ikke er gået helt, som vi havde håbet, har vi stadig formået at komme i pointene og har vist det potentiale, vi har.

- Min tak går som altid til Gene Haas og Günther Steiner for at give mig muligheden for at blive ved med at køre racerløb i den sport, jeg elsker, siger Magnussen.

I denne sæson har 30-årige Magnussen samlet to point, mens Hülkenberg er noteret for ni.

Der resterer stadig 10 af de 22 grandprixer i 2023.