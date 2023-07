- Stadig er vores største begrænsning, at vi slider for meget på dækkene i racet, så dette tidtagningsproblem er egentlig ikke det vigtigste lige nu.

- Men for mit vedkommende er det selvfølgelig irriterende, at der er en forskel på mig og Nico i den pace, vi kan køre i tidtagningen, siger danskeren.

Kevin Magnussens betingelser til søndagens grandprix bliver ikke bedre af, at betingelserne for at overhale på Hungaroring er meget vanskelige.

- Forhåbentlig kan vi komme fremad i morgen (søndag, red.), men der er ikke super meget grund til at være alt for optimistisk.

- Men stadig er man nødt til at gå ind i det og være åbensindet over for de muligheder, vi ved, der kan komme i Formel 1-løb, siger Kevin Magnussen.