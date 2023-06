Magnussen haltede igen efter holdkammerat og starter næstsidst

Gearproblemer kom til gengæld til at koste for danskeren.

- På andet forsøg i sving tre under nedgearing er der et eller andet, der går galt, så den ikke gearer ned. Så jeg kommer til at køre igennem i fjerde gear, som er langt højere, end man skal. Det er dyrt sådan noget, siger Magnussen til Viaplay.

Red Bull-kører Sergio Pérez blev hårdt ramt af en slettet tid, der kostede ham en plads i Q3. I stedet starter han blot som nummer 15.

Inden søndagens grandprix afholdes der også sprintløb samt kvalifikation til sprintløbet lørdag.

I VM-stillingen har Kevin Magnussen to point, mens holdkammerat Nico Hülkenberg er på seks point.