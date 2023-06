- På kort og mellemlang sigt giver det ikke mening at skifte. Der er ingen grund til at skjule det, alle ved det og siger ”lad os prøve at finde ud af, hvad vi kan gøre for at se, hvad der sker”.

- Bare fordi man har et år som dette, så skal man ikke med det samme skifte til nogle andre, siger Steiner ifølge Reuters.

Søndagens grandprix i Canada bliver Kevin Magnussen 150. i motorsportens kongeklasse. Det går i gang klokken 20 dansk tid. Lørdag klokken 22 er der kvalifikation.