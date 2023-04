Magnussen bøvlede med raceren i Formel 1-kvalifikation

Den danske racerkører Kevin Magnussen starter langt tilbage, når sæsonens fjerde Formel 1-grandprix afvikles søndag.

I fredagens kvalifikation i Baku formåede danskeren ikke at køre sig videre til Q2, for han satte blot den 18.-bedste omgangstid. Han fik ikke mulighed for at sætte en bedre tid, da hans overordnede tvang ham tilbage i pitten sent i den første kvalifikationsrunde, Q1.