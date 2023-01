Hvad er på overfladen ligner en let genvej til succes, kan udløse et slagsmål i Formel 1.

Torsdag annoncerede det amerikanske motorsportshold Andretti Global, at det samarbejder med bilfabrikanten Cadillac om at gå ind i Formel 1 fra 2026.

»Jeg mener, at vi er klædt på til at blive et nyt hold i Formel 1, og at vi kan tilføre værdi til motorsportsserien og vores partnere,« udtaler Michael Andretti, søn af tidligere Formel 1-kører Mario Andretti og nuværende administrerende direktør for Andretti Global.