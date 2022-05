Magnussen forventer masser af overhalinger i Miami

Miami er søndag vært for det femte Formel 1-grandprix i denne sæson. Det er første gang, at Miami er vært for et løb i kongeklassen.

Kevin Magnussen ser frem til at vende tilbage til byen, hvor han har været adskillige gange og også kørte racerløb i en sportsvogn sidste år.

Nu er han igen at finde i Formel 1-raceren for Haas. Han blev faktisk kontaktet af det amerikanske hold, da han var på ferie i Miami så sent som i marts.