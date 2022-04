Jan Magnussen går glip af Le Mans for første gang i 24 år

Det skriver TV2 Sport, som har været i kontakt med den danske racerkører, der er irriteret over at misse løbet.

Holdet står godt nok nummer et på reservelisten, men det hjælper næppe Magnussen og co.

- Jeg tror ikke, at der er flere chancer. Jeg tror ikke, at der kommer flere muligheder i år, så vi kigger bare frem mod næste år.

- Vi er nummer et på reservelisten. Hvis der er en, der falder fra, er det vores bil, der kommer ind. Men det er for sent. Du kan ikke nå at gøre dig klar til det, så selv om der er en, der ryger ud nu, er det nok en anden bil på listen, der kommer med, siger Jan Magnussen til TV2 Sport.