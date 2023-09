Danskerduoen Dolberg og Dreyer skaffede point til Anderlecht

Anderlecht er blevet lidt af en danskerkoloni, og søndag sørgede to danskere for, at den belgiske fodboldklub slap fra udekampen mod Kortrijk med point i bagagen.

Storklubben, der fører den belgiske liga, var ellers bagud to gange, men Kasper Dolberg og Anders Dreyer sørgede for, at opgøret endte 2-2.

Anders Dreyer startede på bænken, men kom ind, lige før den ordinære spilletid løb ud. Og syv minutter inde i overtiden plantede han kuglen i netmaskerne og skabte jubel hos de medrejsende fans.