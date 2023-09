Flere landsholdsspillere er tvivlsomme før Finland-kamp

Der kan komme en eller flere overraskelser i fodboldlandsholdets startopstilling, når Danmark søndag aften møder Finland i en EM-kvalifikationskamp.

Landstræner Kasper Hjulmand fortæller lørdag eftermiddag på et pressemøde i Helsinki, at han er i tvivl om tilstanden hos flere spillere, men han vil ikke afsløre, hvem der er i fare for at misse kampen.