I sidste sæson kom klubben end ikke med i slutspillet og sluttede uden for de pladser, der gav adgang til de europæiske klubturneringer.

Det er nu op til Fredberg og Riemer at vende skuden.

- Selv om vi er tilfredse med vores trup, var dette en exceptionel mulighed for at hente en målmand med så meget erfaring og know-how, forklarer Jesper Fredberg.

- Tilgangen af Kasper Schmeichel passer godt sammen med vores ønske om at have hård konkurrence på alle positioner. Kasper kan få enorm værdi for denne klub med sin erfaring på og uden for banen, lyder det fra sportsdirektøren.

Kontrakten med Schmeichel rummer en option på en forlængelse med endnu en sæson.

I sin nye klub kommer han primært til at konkurrere med franske Maxime Dupe om spilletiden i målet. Dupe kom til Anderlecht fra Toulouse i sommerpausen.