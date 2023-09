FC Midtjylland-AGF 1-1

FC Midtjyllands norske nyindkøb Ola Brynhildsen troede, han var på vej mod en drømmedebut, da han midtvejs i anden halvleg for anden gang kunne løbe ud og juble foran hjemmeholdets fans. Men efter et over tre minutter langt VAR-gennemsyn viste den norske angriber sig at være snært offside. Det holdt AGF inde i kampe, og efter 83 minutter kom indskiftede Tobias Bech højest på et chipindlæg fra Patrick Mortensen og udlignede i stedet midtjydernes føring til 1-1. Mod slutningen gik begge hold benhårdt efter sejren, men det var FC Midtjylland, der med en glimrende mulighed dybt inde i overtiden var tættest på at hente sejren. Men for en sjælden gangs skyld endte en kamp mellem FC Midtjylland og AGF i et remis, som betyder, at begge hold taber terræn i toppen af tabellen.