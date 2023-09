Silkeborg startede ellers i vanlig stil med at sætte sig på opgøret, men på trods af den store favoritværdighed formåede hjemmeholdet aldrig at fastholde presset på et udehold uden flere profiler.

Silkeborg-træner Kent Nielsen var ikke tilfreds. Den over 190 centimeter store cheftræner har to sider. Enten sidder han tilbagelænet i sin hvide plaststol, eller også står han og bander sin utilfredshed ud over banen.

Det sidste var han egentlig i sin fulde ret til at gøre, for i en kamp, som de røde midtjyder burde kunne kontrollere, formåede holdet ikke at tage teten, og det gav langt hen ad vejen Hvidovre et kampforløb som håbet.