Ustoppelige Bellingham reddede Real Madrid i overtiden

Getafes spillestil virkede perfekt. Real Madrid-spillerne brugte mere tid på at være frustrerede over hele tiden at blive sparket ned end at koncentrere sig om spillet.

Carlo Ancelotti reagerede i pausen ved at sende Toni Kroos på banen, og sammen med sin mangeårige midtbanemakker Luka Modric fik de sat mere skik på holdet.

Getafe blev trykket hårdere i bund, og chancerne kom i stimer for hjemmeholdet.

Allerede efter to minutter udlignede nytilkomne Joselu tæt under mål. Dermed fik han revanche for en stor afbrænder før pausen.

Han var tæt på igen kort efter, men David Soria i gæsternes mål leverede en pragtredning.

Både Toni Kroos og Dani Carvajal måtte se forsøg afvist af stolpen, og det virkede efterhånden umuligt, at gæsterne kunne forsvare et ene point hjem.