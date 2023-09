Jensens drilske frispark hjalp Brentford til uafgjort

Brentford-kaptajnen Christian Nørgaard havde chancen for at genetablere værternes føring ti minutter efter pausen, men danskeren headede et godt stykke over mål i forbindelse med et hjørnespark.

Kort efter var Bournemouth-danskeren, Philip Billing, tæt på med et nærgående skud fra kanten af feltet.

Brentford pressede hårdt på for føringsmålet og skabte et stort antal chancer. Nørgaard var atter tæt på med et hovedstød, og det brændte efterhånden alvorligt på i Bournemouths bageste geledder.

Gæsterne tog alligevel føringen på en svag tilbagelægning fra Brentfords Rico Henry, der gav Bournemouth en åben målchance, som indskiftede David Brooks udnyttede.

I overtiden sørgede Bryan Mbeumo for lettelse hos Brentford-træner Thomas Frank og hans mandskab. London-holdet har med det uafgjorte resultat seks point efter fire spillerunder.