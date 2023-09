Brøndby henter 29-årig back i Holland

Landsholdsmæssigt har Klaiber repræsenteret de hollandske ungdomslandshold, mens han som senior har spillet tre A-landskampe for Surinam.

Han glæder sig til at prøve kræfter med Superligaen.

- Dansk fodbold har et godt ry i Holland, da der gennem årene har været mange dygtige danske spillere forbi hollandsk fodbold, så jeg glæder mig til at prøve kræfter med en storklub som Brøndby IF med fantastiske fans.

- Jeg kommer hertil for at vinde kampe og arbejde hårdt for holdet og fansene, siger Klaiber til Brøndbys hjemmeside.