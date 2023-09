Brøndby sender Blas Riveros til Argentina

- Alle i Brøndby IF ønsker Blas alt det bedste tilbage på det sydamerikanske kontinent, hvor han får muligheden for at være tættere på familie og venner.

- Vi er glade på hans vegne over det skridt, han nu tager til en rigtig stærk liga, og man må virkelig tage hatten af for, at Blas har kæmpet sig tilbage efter sin skade og spillet sig tilbage i startelleveren hos os og på Paraguays landshold, siger Carsten V. Jensen til Brøndbys hjemmeside.

25-årige Riveros står noteret for 62 kampe og to scoringer i Brøndby.