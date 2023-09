RWD Molenbeek rykkede i sommer op i den bedste belgiske fodboldrække, den spiller kampe på et stadion med plads til 12.000 tilskuere og har ikke kvalificeret sig til de europæiske turneringer i over 25 år.

Alligevel har RWD Molenbeek skrevet kontrakt med en af Europas mest eftertragtede teenagetalenter. En 19-årig angriber fra FC Nordsjælland.

Men Ernest Nuamah kommer formentlig aldrig til at spille en eneste kamp for den lille Bruxelles-klub, og det afslører et væsentligt problem i international fodbold.