Victor Kristiansen skifter Leicester ud med Bologna i resten af 2023/24-sæsonen.

Begge klubber meddeler onsdag, at den danske back skifter til Bologna på en lejeaftale, der løber frem til næste sommer. Bologna skriver samtidig på sin hjemmeside, at man har sikret sig en købsoption på 20-årige Kristiansen.

Ifølge engelske Sky Sports giver den Bologna mulighed for at købe Kristiansen for 30 millioner pund, hvilket svarer til 260 millioner kroner.