Landsholdsspilleren Lindstrøm rykker til Napoli

I Frankfurt bliver han dog ikke glemt lige foreløbig, understreger sportsdirektør Markus Krösche.

- Jesper har spillet en stor rolle i den positive udvikling, vi har været igennem over de seneste to år. Han vil altid minde os om at vinde Europa League, nå den tyske pokalfinale og sidst, men ikke mindst, de mange store øjeblikke i Bundesligaen.

- Jesper gennemgik også en stor personlig udvikling, hvilket vidner om, at vi som klub kan føre yderst talentfulde spillere til næste niveau, siger sportsdirektøren.