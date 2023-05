NAPOLI

»Get the fuck out of here,« har nogen skrevet på en kirkevæg i centrum af Napoli.

Der er mange grunde til af flygte ud af Napoli – arbejdsløshed, kriminalitet, fattigdom – men torsdag aften kl. 23 krydser flugt næppe mange napolitaneres tanker.

Byens fodboldhold har spillet 1-1 mod Udinese. Napoli har vundet det italienske mesterskab. Det første i 33 år.