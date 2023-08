Viaplay har i efterhånden årtier haft rettighederne til Superligaen, og direktøren for selskabets danske afdeling er glad for, at det fortsætter indtil 2030.

- Det er en aftale, som giver os mulighed for at tænke langsigtet og udvikle de kommercielle aspekter omkring 3F Superliga til gavn for alle parter, siger Lars Bo Jeppesen.

- Det er samtidig en aftale, som endnu en gang bekræfter Viaplays position i Danmark, hvor vi har et løfte om at levere det bedste sport til vores kunder. Viaplay i Danmark skal være hjemstedet for det bedste fodbold, og 3F Superliga er på listen over de absolut vigtigste rettigheder i Danmark, siger han.

Af Divisionsforeningens pressemeddelelse fremgår det desuden, at Danmarks Radio fortsætter med at have rettighederne til at sende liveradio fra Superligaen.