Eriksen kickstartede stort United-comeback efter chokstart

Arsenal vendte i overbevisende stil 0-1 til 2-1 hjemme mod Fulham, men efter en sen udligning endte det 2-2 på Emirates.

Arsenal har som Tottenham syv point i toppen af Premier League. Længere nede har United seks point, mens fortsat ubesejrede Brentford har fem point og Andersens Palace har fire point.

Chokstart var reelt en underdrivelse for kampens første fire minutter på Old Trafford, hvor Rasmus Højlund fortsat ikke var fit nok til at indgå i truppen.

Efter bare 73 sekunder clearede Nottingham Eriksens hjørnespark, og Taiwo Awoniyi oversprintede Marcus Rashford, inden han efter at have spurtet en halv banelængde fintede André Onana og sikkert åbnede ballet.