Tottenham fortsatte lovende start med sikker sejr

Med sejren topper Tottenham foreløbigt Premier League med syv point for tre kampe, efter at det tidligere efter blevet 2-2 hos Brentford og 2-0 over Manchester United.

Bournemouth har omvendt blot et point for tre kampe, og lørdag ydede holdet kun i glimt udeholdet kvalificeret modstand.

Philip Billing forlængede tidligere på ugen sin kontrakt med hjemmeholdet, og den danske landsholdsbobler spillede som vanligt en fremtrædende rolle og havde et af værternes få nærgående forsøg i opgøret.

Tottenham skabte omvendt en håndfuld store chancer, og to dem blev vekslet til mål efter noget, der kunne lignede skabeloner fra træningsbanen.