Jonas Wind scorede igen to gange i Wolfsburg-sejr

Jonas Wind er brandvarm for tiden.

Lørdag slog den danske landsholdsangriber til med to mål på ti minutter for Wolfsburg, som vandt 2-1 ude over FC Köln i Bundesligaen.

Dermed er Jonas Wind oppe på fire mål og delt ligatopscorer, da han også scorede to gange i første spillerunde i 2-0-sejren hjemme over oprykkerne fra Heidenheim.