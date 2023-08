FCK efterlyser torden-håndtering: Det er en skandale

Den garvede forsvarsspiller kunne fra spillerbænken konstatere, at der overhovedet ikke blev taget hånd om situationen.

- Jeg synes, det er en skandale. Det lød som om, der var sket en eksplosion på stadion på et tidspunkt.

- De blev ved med at sige, at de holdt øje med det, men hvad holdt de øje med? De havde ikke styr på en skid for at være helt ærlig, siger Boilesen efter kampen.

Efterfølgende svarede den 31-årige stopper meget klart på, hvorvidt det føltes som om, at økonomi blev vægtet over spillernes sikkerhed.

- Det synes jeg, at det gjorde. Selv os, der sad ude på bænken, synes, det var totalt uforsvarligt, og vi havde ikke en gang lyst til at sidde der.

- Det er en lortesituation at sætte spillerne i, for hvis vi havde valgt at sige, at vi ikke ville spille, hvad var der så sket, spørger Boilesen.