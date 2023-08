20/08/2023 KL. 09:45

Han kaldes ”poster boy” i FC Midtjylland, men en tidligere landstræner har oplevet Jonas Lössls kantede side

Et nysgerrigt liv i kaos. Det er en af overskrifterne på Jonas Lössl. Jyllands-Posten har mødt FC Midtjylland-profilen, der i løbet af sin fodboldkarriere har spillet i seks klubber i fire lande, kastet sig ud i et veganerprojekt, mistet 20 pct. af sin danskhed og stået mundlam over for kronprins Frederik.