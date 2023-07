Er FC København løbet fra FC Midtjylland? Direktøren ryster på hovedet

Simon Kvamm gik hen til lugen for at bestille to affogato, vaniljeis overhældt med espressokaffe. Han blev ekspederet af Trine Steinlein og forklarede, at han skulle bede om to vinder-affogato. Eller Silkeborg-affogato, som han omdøbte dem.

»Det bliver 7.000 kr.,« lød det fra Trine Steinlein, mens Simon Kvamm straks sagde, at hun skulle være god mod ham, for han kunne jo ikke gøre for, at Silkeborg sandsynligvis ville vinde den næste kamp mod FC Midtjylland. Og det gjorde de, Silkeborg IF, 3-1 i Herning.