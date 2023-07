PSG bekræfter saudiarabisk milliardbud på Mbappé

Den saudiarabiske klub Al-Hilal er parat til at betale Paris Saint-Germain 300 millioner euro - svarende til 2,2 milliarder danske kroner - for at overtage superstjernen Kylian Mbappé.

Det bekræfter PSG over for nyhedsbureauet AP.

Det er en pris, som PSG gerne sælger for, og den franske storklub har givet Al-Hilal lov til at forhandle direkte med Mbappé.