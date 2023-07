Nedrykkerne fra Horsens indleder sæsonen med nederlag

Det var ikke til at se, at Kolding IF lige er rykket op i den næstbedste danske fodboldrække, mens AC Horsens er nedrykker fra Superligaen med ambitionen om at rykke op igen med det samme.

AC Horsens smed en føring på 1-0 og endte med at tabe 1-2 på udebane til Kolding i premiererunden.

Efter 33 minutter kom Horsens dog planmæssigt foran på et mål af Aron Sigurdarson.