FCM har hentet transferfri nordmand fra AaB

I bestræbelserne på at forbedre sidste sæsons skuffende syvendeplads i Superligaen har FC Midtjylland kigget mod Aalborg for at styrke truppen.

FC Midtjylland har skrevet kontrakt med norske Iver Fossum, der ankommer transferfrit efter kontraktudløb hos superliganedrykkeren AaB. Det oplyser FCM på sin hjemmeside.