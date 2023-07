De Gea siger farvel til United efter 12 år

- Jeg var utroligt stolt hver gang, jeg trak klubbens trøje over hovedet for at lede holdet og for at repræsentere denne institution, verdens største klub. Det har været en ære, som kun nogle få heldige fodboldspillere opnår, skriver målmanden.

De Gea spillede 545 kampe for Manchester United og vandt mesterskabet, FA Cuppen og Europa League hver en gang samt Liga Cuppen to gange.

- Det har været en uforglemmelig og succesfuld periode, siden jeg kom hertil. Jeg havde aldrig forestillet mig, da jeg forlod Madrid som en ung dreng, at vi sammen ville opnå det, vi gjorde, skriver De Gea.