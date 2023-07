Dolberg skifter til Anderlecht på fireårig kontrakt

- Jeg ville gerne til en klub, hvor jeg føler mig tilpas, og hvor jeg føler, at der er noget, som kan vindes. Det er derfor, jeg er kommet her, siger Dolberg.

Fredberg ser frem til samarbejdet med Dolberg.

- Der er ingen tvivl om, at Kasper har store evner. Det har han vist i sine tidligere klubber og med landsholdet.

- Vi vil frembringe hans fulde potentiale, og vi tror på, at han har alt for at blive en succes her, siger Fredberg.

Efter at have været en ganske pæn succes i hollandske Ajax skiftede Dolberg til Nice i 2019, men i den franske klub blev han aldrig den store succes.

I første halvdel af sidste sæson var han udlejet til Sevilla, men Dolberg fik begrænset med spilletid, og opholdet sluttede før tid. I sidste halvdel af sæsonen blev Dolberg så udlejet til Hoffenheim, men her gentog historien sig. Få mål og få minutter på banen.