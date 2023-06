Haaland lynede to gange i tiltrængt norsk sejr

Norge var totaldominerende i første halvleg, og det var tydeligt, at Solbakkens spillere havde brug for at revanchere oven på lørdagens skuffelse mod Skotland, der i slutminutterne vendte 0-1 til 2-1 i Oslo.

Allerede efter godt ti minutter gav det pote. Alexander Sørloth sendte bolden ind foran mål, hvor Ola Solbakken stod klar i feltet og hamrede føringen ind med vristen.

Norge burde have afgjort kampen før pausen. Men i et tilfælde blev Cypern reddet af stolpen, og efter en halv time stod keeper Joel Mall i vejen for Erling Haalands brag af en halvflugter, efter at Martin Ødegaard genialt havde spillet ham fri.

Efter pausen fik Norge dog hurtigt sat sagerne på plads. Efter ti minutter udnyttede Erling Haaland et straffespark efter hånd på bolden i feltet, og bare fem minutter senere udnyttede han en friløber efter endnu en flot assist fra Ødegaard.