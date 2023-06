Uefa-præsident frygter ikke masseudvandring til Saudi-Arabien

- Jeg mener hovedsageligt, at det er en fejl for saudiarabisk fodbold, siger Ceferin i et interview med det hollandske nationale public service-medie Nos ifølge AP.

Flere spillere ventes at følge i Ronaldo og Benzemas fodspor.

Lignende tilbud er ifølge flere medier blevet sendt til spillere som Lionel Messi og Luka Modric. Dog skifter Messi i stedet til MLS-klubben Inter Miami, mens Modric sandsynligvis bliver i Real Madrid.

Fire af de største saudiarabiske klubber blev ifølge AP reelt set nationaliserede tidligere på måneden, efter at den saudiarabiske investeringsfond Public Investment Fund (PIF) overtog en hovedanpart i klubberne.