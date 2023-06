Eriksen joker med sæbeøje efter møde med Billings støvle

- Bolden lå til at blive vundet, og jeg har lange ben, og jeg synes ikke, at jeg havde benet så højt oppe, men han så den nok anderledes. Det klæder ham med to sting, griner Billing.

Han nåede kortvarigt at blive nervøs for, at han havde skadet fodboldlandsholdets måske største stjerne før EM-kvalifikationskampene mod Nordirland og Slovenien.

- Vi ved alle, at han er en fantastisk spiller for det danske landshold, så jeg blev helt ærligt også lidt bange, lige efter det var sket. Jeg tænkte, at nu ville jeg sikkert blive sendt hjem, siger Philip Billing.

Direkte adspurgt, om han frygter en hævnaktion svarer vestjyden:

- Fra Christian? Nej. Men jeg er lidt mere opmærksom, når jeg skal presse ham, så han ikke laver en tunnel på mig. Jeg tænker, at han leder efter at lave en tunnel på mig, siger Billing.