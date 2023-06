Juventus vil trække sig fra European Super League

I april 2021 meddelte 12 europæiske storklubber, at de ville etablere European Super League, men efter massive fanprotester blev projektet afblæst to døgn senere, da klubberne faldt fra som fluer.

De øvrige ni ESL-klubber var AC Milan, Inter, Atlético Madrid, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal og Tottenham.

Mens de ni klubber var hurtige til at trække sig, har Juventus været igennem en stor udskiftning i klubledelsen og en penibel sag om en regnskabsteknisk finte, før klubben har meddelt, at den arbejder frem mod at trække sig fra ESL.