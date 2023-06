AGF forstærker defensiven med en tysker på fri transfer

- Michael er en alsidig spiller, der både kan spille på 6’er-positionen, i centerforsvaret og som højre back.

- Han er fysisk stærk, atletisk og har en god fart. Han forstår at sætte sine kvaliteter i scene, og han giver sig altid fuldt ud i kampe og til træning, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

Akoto er født i Ghana, men har tysk statsborgerskab. Han har de seneste to år spillet for Dynamo Dresden i den næstbedste og tredjebedste tyske række, hvor det samlet set er blevet til 57 kampe. To mål har han scoret for den tyske klub.