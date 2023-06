Nedrykning koster AaB kassen: Nedjusterer med 25 millioner

- Nedjusteringen henføres primært til reduktion i tv-indtægter, færre matchdayindtægter, nedskrivning af kontraktrettigheder samt lavere forventede transferindtægter, lyder det i børsmeddelelsen.

AaB rykkede ned i 1. division, efter at klubben i lørdags tabte med 0-1 til Silkeborg IF. Klubbens ambition er at rykke op igen hurtigst muligt.

De økonomiske forventninger til 2023 er da også baseret på, at AaB ligger i toppen af tabellen i landets næstbedste række, når året er omme.

Den nordjyske klub, der har været i den bedste række siden 1986, har gennem en årrække haft hul i pengekassen.