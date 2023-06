Viborg missede bronze med målløs dyst mod FC Nordsjælland

Fra eufori til kæmpe skuffelse.

Det så længe ud til, at Viborg FF ville snuppe bronzemedaljer i Superligaen med 0-0 ude mod FC Nordsjælland, men det satte en sen AGF-scoring til 3-3 i kampen mod Brøndby IF en stopper for.

I opgøret i Farum var FCN dominerende i store dele, mens Viborg stod kompakt i forsvaret i håbet om, at et uafgjort resultat ville være nok til tredjepladsen.