FC Midtjylland holdt liv i håbet om Europa med sejr over OB

Efterfølgende overtog FCM igen spillet og kom på måltavlen. Efter et VAR-tjek blev værterne i det 27. minut tildelt et straffespark for hånd på bolden. Superligaens topscorer, Gustav Isaksen, omsatte det iskoldt til 1-0.

Målet var Isaksens nummer 18 i denne sæson.

Herefter faldt der to lynhurtige scoringer.

Først udlignede OB-midt Mads Frøkjær-Jensen på et straffespark efter 35 minutters spil, men udligningen holdt ikke længe. Kun to minutter senere bragte FCM’s svenske lejesvend Kristoffer Olsson sit hold foran igen efter et langt indkast.

Efter pausen forsatte værterne spilstyringen, pressede højt og kom på tavlen endnu en gang.

Den unge FCM-kantspiller Aral Simsir blev ikke markeret af OB-defensiven, og det straffede han ved at krølle bolden elegant op i modsatte hjørne til 3-1.