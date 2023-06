- Jeg ser et stort potentiale i at være med til at rykke Silkeborg et nyt sted hen med flere unge spillere efter sommer. Det glæder jeg mig enormt meget til, siger Kent Nielsen.

I sidste sæson endte det med et flot sæt bronzemedaljer for Silkeborg, der ellers lige var rykket op fra den næstbedste række.

Det førte til europæisk fodbold i efteråret, hvor Silkeborg var med i gruppespillet i Conference League. Det endte dog ikke med avancement til knockoutfasen.

Kent Nielsen er noteret for 148 kampe i spidsen for Silkeborg. Af de nuværende trænere i Superligaen er Kent Nielsen den cheftræner, der har siddet længst tid i det samme trænersæde.

Silkeborg gæster lørdag AaB i holdets sidste kamp i Superligaen. AaB kæmper sammen med Lyngby og Horsens for at undgå nedrykning.