03/06/2023 KL. 07:00

»Når jeg tænker tilbage, kan jeg næsten ikke forstå, at jeg overlevede«

For 12 år siden var AaB i en tilsvarende knibe som nu i Superligaen: i fare for at rykke ud, men blev reddet i overtiden. Lynge Jakobsen, tidligere sportschef, vil ikke kalde det en katastrofe, hvis AaB skal i 1. division.