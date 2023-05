Hvidovre rykker i Superligaen efter Sønderjyske-dukkert

Hvidovre er efter sommerferien for første gang i 26 år en del af Superligaen.

Det står klart, efter at rivalen Sønderjyske søndag spillede 3-3 hos Næstved efter en sen udligning af værterne og dermed ikke længere kan hente Hvidovre i kampen om andenpladsen i 1. division.

Hvidovre slog lørdag Vendsyssel 3-2 på udebane efter et sejrsmål i overtiden og bragte sig seks point foran sønderjyderne, som derfor var presset til at vinde sine sidste to kampe stort.