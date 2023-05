Overtidsmål sender Hvidovre millimeter fra Superligaen

Hvidovre IF kan godt begynde at forberede sig til at lege med de store klubber i Superligaen.

Med et sejrsmål tre minutter inde i overtiden sørgede Magnus Fredslund for, at Hvidovre vandt lørdagens udekamp mod Vendsyssel med 3-2, så oprykningen næsten er en realitet.

Sejren i Hjørring betyder, at Hvidovre på andenpladsen i 1. division kun i den yderste teori kan indhentes af Sønderjyske på tredjepladsen. Vejle er for længst sikret den anden oprykningsplads.