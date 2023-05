Lampard efter 1-4-afklapsning: Spillerne træner for dårligt

Frank Lampards tid som Chelseas midlertidige cheftræner er ved at komme til en ende, og med kun én kamp tilbage i spidsen for London-klubben kommer han med en hård dom over spillernes indsats.

Lampard, som betragtes som en Chelseas bedste spillere nogensinde, sagde efter torsdag aftens 1-4-nederlag til Manchester United til avisen Evening Standard, at spillerne ikke leverer til træning.