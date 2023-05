Kogekonen fra Verninge hjalp sin kendte fodboldsøn op af et sort hul

Kogekonen i Verninge har ikke mulighed for at se sin søn spille fodbold i Viborg mandag eftermiddag. Til gengæld har hun været der for ham hele livet. Bente Sørensen er værtinde – kogekone kalder hun det selv – i forsamlingshuset i den lille fynske landsby Verninge midt mellem Odense og Assens, og det var hér, Christian Sørensen søgte hen, da han i efteråret 2016 faldt i et sort hul og fik en depression.