Nul sejre og blot fire point af 42 mulige.

Så forfærdelig er statistikken for Randers FC i de seneste 14 Superliga-kampe på kunstgræs ude mod FC Nordsjælland og Silkeborg i det, der har udviklet sig til et regulært plasticmareridt.

Mandag var udeholdet pisket til at bryde den forfærdelige statistik, hvis kronjyderne skulle holde liv i drømmen om en fjerdeplads og en europæisk plads, mens hjemmeholdet fra Farum skulle bruge alle tre point for at holde trit i toppen med FC København, der søndag slog AGF med 4-3.