Nogle få øjeblikke vil stå tilbage som definerende for mesterskabskampen i enhver sæson. Kevin Diks scoring mod sin gamle klub, AGF, kan meget vel blive ét af dem.

Samtlige FCK-spillere løb ned mod forsvarsspilleren for at fejre sejrsmålet til 4-3 efter en spektakulær topkamp, der var forudbestemt til at få en afgørende betydning